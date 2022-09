Borgo DiVino in Tour 2022, dal 9 all’11 settembre la tappa a Nemi

Roma, 6 set. (askanews) – Anche dopo un viaggio lungo ed emozionante, c’è sempre voglia di tornare a casa. Per Borgo DiVino in Tour, la penultima delle dieci tappe dell’edizione 2022 ha proprio questo significato, perché Nemi non è solo il gioiello romantico dei Castelli Romani. Qui si è tenuta la prima edizione dell’evento nel 2015, e da allora la manifestazione ha raggiunto tutti gli angoli d’Italia. La tre giorni del 9, 10 e 11 settembre è di fondamentale importanza anche per il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che per primo ha sposato l’idea di Borgo DiVino e che ancora una volta aprirà le porte della città ai visitatori.

L’evento si svolgerà Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Settembre, ma con un orario tutto nuovo: venerdì 9 dalle 18 alle 24, sabato 10 dalle 12 alle 24 e domenica 11 settembre dalle 12 alle 23. Immutata, come ormai da otto anni, la location: il centro storico di Nemi, che da Terrazza Byron ci accompagna con una panoramicissima passeggiata verso Palazzo Ruspoli e la Terrazza degli Innamorati. Per degustare i vini, sarà possibile acquistare un voucher dal costo di 15 (sia online che in loco), che dà diritto a otto degustazioni a scelta del visitatore.

I visitatori potranno scegliere tra più di 100 etichette prodotte da oltre 30 cantine partecipanti: oltre ai vini tradizionali dei Castelli Romani e del Lazio (Castelli Romani, Cesanese del Piglio, Malvasia, Moscato di. Terracina e tantissimi altri), ci sarà una rappresentanza di vini provenienti da numerose regioni d’Italia, come Piemonte, Marche, Abruzzo e Campania.

Il centro storico di Nemi, come ogni anno, ospiterà un vero e proprio percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine, oltre a un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi che sarà possibile scoprire lungo l’area di svolgimento dell’evento.

Se il vino è il protagonista irrinunciabile della manifestazione, ogni buon calice merita un accompagnamento degno di nota. Ecco perché, nei tre giorni di Borgo DiVino in Tour a Nemi, i visitatori potranno assaggiare ed acquistare una selezione di specialità e prodotti tipici dei Castelli Romani, dalle immancabili delizie della norcineria fino a piatti proposti per rispondere in modo specifico agli abbinamenti cibo-vino. Novità di quest’anno è la partecipazione del famosissimo Chef Fabio e i suoi piatti: ravioli e risotto alla crema di scampi o fettuccina alla Pescatora. Le degustazioni hanno un costo di 10 e possono essere acquistate online o in loco.