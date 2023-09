Borgo Qualto rischia di svuotarsi, Cameo porta Sorpresa perfetta

Qualto (Bologna), 21 set. (askanews) – L’ultimo ristorante ha chiuso i battenti nel 2020 e quando arriva la sera gli ottanta abitanti di Qualto si chiudono in casa perché nella frazione del piccolo comune di San Benedetto Val di Sambro non c’è più un luogo di ritrovo. A loro Pizza Ristorante di Cameo, azienda del largo consumo specializzata in torte, dessert e pizze, ha dedicato una “sorpresa perfetta”.

Federica Ferrari, Executive manager Corporate communication Cameo: “Noi siamo sempre alla ricerca di iniziative che cavalchino e promuovano la condivisione, la collaborazione e il piacere di stare insieme, perché sono proprio i valori del nostro Dna, quelli che ci fanno scegliere i progetti che da sempre facciamo con la nostra azienda e i nostri brand”.

Rispondendo a un appello accorato del suo assessore, Cameo è arrivata a Qualto aprendo una vera e propria pizzeria a cielo aperto che, per una serata, ha riportato nel borgo la gioia e tutto il gusto dello stare insieme. “Mi ha fatto un bellissimo effetto. Vedere il coinvolgimento delle persone, il loro entusiasmo e questa voglia di stare insieme è stata una grande soddisfazione, è stata una grandissima soddisfazione”.

La pizza è il cibo conviviale per eccellenza. E una realtà isolata della montagna non poteva esserne privata. Niccolò Cortelazzo, Marketing manager Cameo: “Ci siamo messi in contatto con l’amministratore, abbiamo parlato con l’assessore e abbiamo subito sentito da parte sua grande entusiasmo e la voglia di fare qualcosa insieme. E ci siamo messi a pensare a cosa si potesse fare per la comunità, per ridare loro un luogo di ritrovo che non c’era più”. Così è nata l’idea di Sorpresa perfetta: restituire agli abitanti di Qualto per una sera, nella piazza principale, quella pizzeria che non c’è più.

“Tutto il team che lavora su Pizza Ristorante di Cameo si è messo subito all’opera parlando con l’amministrazione locale. Vedo gli abitanti molto contenti”.

Roberto Serra, consigliere comunale con delega alla cultura e rapporti con la frazione di Qualto: “Sono molto felice di questa serata, di aver visto la piazza riempirsi di persone, potersi divertire, mangiando bene, bevendo in compagnia e divertendosi con buona musica. Questo mi rende molto contento”.

Cameo ha però voluto fare qualcosa in più, ponendo le basi perché questa serata possa essere un nuovo punto di partenza. Come ha spiegato Ferrari: “Abbiamo deciso di donare al borgo di Qualto i fondi per la realizzazione di un chiosco che possa diventare un punto di aggregazione permanente e costituire un punto di ritrovo per gli abitanti del borgo tutto l’anno. Il Comune si sta muovendo per avere i permessi necessari, non vediamo l’ora di vederlo realizzato”.