Borgo Universo più green con eco-murale Costellazioni di Negroni

Aielli (L’Aquila), 23 set. – Con “Costellazioni” di Negroni, Borgo Universo diventa anche un eco-museo. Un nuovo speciale murale si aggiunge alla celebre collezione del piccolo borgo di Aielli (in provincia dell’Aquila). Si chiama Nuru, ed è la prima opera nel suo genere, eccezionalmente realizzata con la vernice purifica aria Airlite, un’eco opera firmata dal duo di artisti Zoer – Giovanni Anastasia. Artista internazionale cresciuto nel nord della Francia, il primo; giovane emergente della street art italiana, di origini napoletane, il secondo.

Un’accoppiata, che sintetizza l’obiettivo di Costellazioni, ideato a misura di giovani per favorire iniziative e ricadute positive sui territori e sulle comunità locale, in un’ottica di rinnovamento culturale, sociale e ambientale.

“Costellazioni è un progetto che abbiamo fortemente voluto, nasce per coinvolgere i piu giovani con una partecipazione attiva a svolgere e a collaborare per realizzare dei progetti che abbiamo come obiettivo il miglioramento del territorio in cui viviamo e quindi anche andare a raccontare queste belle storie quotidiane che possono essere una fonte d’ispirazione per chi le ammira e chi le guarda”, spiega Claudia Ferrari, responsabile marketing Salumi Negroni.

“E quindi Borgo universo, sia per la Street art sia per l’astronomia, ma per il suo significato intrinseco profondo di rinnovamento e di collaborazione grazie ai giovani e quindi alla voglia di creare qualcosa di bello”, aggiunge.

Già forte di 39 murales firmati dai più famosi artisti del genere, Borgo Universo ospita una nuova “parete d’autore”, anzi di autori, che rappresenta un concentrato di sostenibilità, riqualificazione urbana e arte di strada ispirato alle keyword “rispetto ed equilibrio”, scelte da circa 600 ragazzi di tutta Italia, attraverso il sondaggio online, che si è svolto a luglio sul sito di Negroni.

Giovanni Anastasia, street artist, co-autore con Zoer dell’eco murale Nuru: “E’ stata una grande opportunità affiancare anche un artista del calibro di Zoer, che è molto attivo in Europa. Per questo lavoro abbiamo usato una nuova tecnologia che ha la capacità di assorbire lo smog”.

Il progetto Costellazioni di Negroni a Borgo Universo è stato realizzato con la direzione artistica di PalomArt in collaborazione con Yourban 2030 e con il patrocinio morale del Comune di Aielli.

“Borgo Universo è l’orgoglio degli aiellesi, che hanno voluto rilanciare questo territorio attraverso l’arte e la cultura in collaborazione con il Comune di Aielli e anche grazie al contributo degli sponso che permettono la realizzazione di queste opere murarie che stanno letteralmente trasformando il territorio, rilanciandolo in una maniera importante”, ha commentato Antonio Paloma, direttore artistico di Borgo Universo.