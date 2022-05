Borgomanero, uomo si infila un limone nell’ano: operato d’urgenza

Operato d'urgenza a causa di un limone nell'ano: scandalo nella città di Borgomanero a causa di un gioco sessuale finito male.

Quello che doveva essere un gioco erotico si è trasformato in un incubo: un uomo è stato operato d’urgenza a causa di un limone incastrato nell’ano.

Gioco erotico finito male: si infila un limone nell’ano

Un altro caso di gioco erotico finito male.

Questa volta però non è stato nulla di grave. Non è ancora chiaro se l’uomo fosse coinvolto in un’attività di coppia, o se stesse cercando di praticare dell’autoerotismo. In ogni caso, il malcapitato si è presentato con un limone incastrato nell’ano al Pronto Soccorso di Borgomanero, in provincia di Novara, per farselo rimuovere.

Sicuramente la situazione sarà stata di estremo imbarazzo, ma senza l’aiuto dei medici il povero uomo non sarebbe riuscito a estrarlo, e quindi è stato costretto a presentarsi all’ospedale per chiedere aiuto.

È stato infatti necessario ricorrere a un ricovero d’urgenza e ad un’operazione chirurgica per rimuovere l’agrume.

I precedenti imbarazzanti e i ricoveri

Non si tratta sicuramente del primo caso di gioco erotico che non ha avuto buon esito. A parte i casi di pratiche sessuali più violente ed estreme, sono moltissimi i medici che si trovano a dover rimediare a incidente sessuali del genere, più o meno gravi.

Sembrerebbe che l’età media dei ricoveri per questo tipo di casi si aggiri intorno ai 40 anni, non sono esclusi da questa cerchia anche gli 80enni. Una fantasia, insomma, che colpisce persone di tutte le età, e che in alcuni casi però può rivelarsi pericolosa.