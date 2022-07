Assenza di chiarezza ed incapacità di gestire gli scandali, dopo un pressing di 48 ore Boris Johnson cede: il primo ministro britannico si dimetterà oggi

Alla fine Boris Johnson fa la sola cosa che gli era restata da fare e cede: il primo ministro britannico si dimetterà oggi e la sua poco lucida resistenza alle dimissioni di massa dell’esecutivo sfocia nella resa politica. Bo-Jo aveva tecnicamente quasi tutto il partito conservatore contro e dopo essersi asserragliato a Downing Street aveva iniziato a vedere dal suo ufficio la processione di ministri che abbandonava l’esecutivo in carica nel Regno Unito.

Boris Johnson si dimetterà oggi

Quella lunga fila di tory che arrivava al numero 10 di Downing Street per per convincere Johnson a mollare alla fine ha sortito il solo risultato politicamente ed istituzionalmente accettabile. Secondo quanto riportato dai media britannici e da Repubblica il primo ministro britannico annuncerà le sue dimissioni oggi dopo una parabola politica e personale fulminea quanto fulminante, nella quale in tre anni Johnson è stato una meteora iconica.

Mattinata con altre defezioni

Dalle 6.30 del mattino di oggi, 7 luglio, era ricominciato il flusso di dimissioni di membri del suo esecutivo: in sedici ore ne sono andati via 60 e fra loro anche due ministri nominati soltanto 48 ore fa. Il segnale è chiaro: Johnson non ha facoltà di reimpasto, ma solo obbligo ad andar via. Ovviamente Johnson dovrebbe rimanere in carica da dimissionario, fino all’autunno, quando verrà scelto il prossimo leader dei conservatori, cioè il nuovo primo ministro.