Boris Johnson e la moglie Carrie aspettano il loro secondo figlio, la first lady: “Mi sento incredibilmente fortunata ad essere di nuovo incinta”

Boris Johnson e la moglie Carrie aspettano il loro secondo figlio e la first lady di Gran Bretagna dà un raggiante annuncio si Instagram. I media britannici si sono ovviamente fiondati sulla notizia che è stata rilanciata a livello planetario in poche ore.

Un anno e tre mesi fa, il 29 aprile del 2020, la coppia inquilina del 10 di Downington Street aveva avuto il suo primogenito, Wilfred Lawrie Nicholas. E le circostanze di quella nascita stanno impresse proprio nel nome del “piccolo premier”, che era stato chiamato così per omaggiare i nonni e i dottori che avevano salvato il suo papà dal Covid quando era stato il primo leader occidentale a contrarlo l’anno scorso.

Boris Johnson e il secondo figlio, Carrie è raggiante e molto “social”

Dal canto suo la signora Carrie Symonds ha voluto testimoniare la sua gioia su Instagram con un messaggio che dà la cifra del suo stato d’animo attuale: “Mi sento incredibilmente fortunata ad essere di nuovo incinta”. La coppia è sposata dallo scorso maggio. E Boris Johnson, 57 anni, e Carrie Symonds, 33, come tutte le coppie, non sono stati immuni da momenti bui. Lo ha rivelato proprio Carrie a corredo del primo post di gioia per la nascita del secondogenito, spiegando di aver avuto un aborto spontaneo all’inizio dell’anno.

In arrivo il secondo figlio di Boris Johnson e Carrie, che racconta il suo momento buio

Perciò ha scritto: “I problemi di fertilità possono essere molto duri, per tanti: specie quando su piattaforme come Instagram sembra sempre che tutti stiano bene. Ho trovato consolante l’ascolto di altri che, come me, sono passati attraverso questa esperienza, e spero di poter contribuire, nel mio piccolo, scrivendo di quanto ho vissuto”. Quello fra Boris Johnson e la paternità è un rapporto che potremmo definire ormai consolidato e amicale.

Arriva il secondo figlio di Boris Johnson e Carrie, ma per il premier è il quinto

Oltre a quello arrivato ad aprile 2020 e a quello in arrivo pare per il prossimo Natale Boris Johnson ha altri cinque figli: quattro dalla sua seconda moglie Marina Wheeler da cui si è separato nel 2018: Lara Lettice di 27 anni, Milo Arthur di 25, Cassia Peaches, 23, e Theodore Apollo, 21. A questi va aggiunto un altro figlio avuto da Helen Macintyre, con la quale ha avuto una relazione. E i pruriginosi media britannici, che di gossip al vetriolo con narrazioni di presunte tresche sono campioni mondiali, giurano che la lista della prole di Boris sia decisamente più lunga di quella “ufficiale”.