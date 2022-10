Borrell: addestramento in Ue di 15mila soldati ucraini

Milano, 17 ott. (askanews) – “Abbiamo concordato di istituire una missione di assistenza militare dell’Unione europea, per supportare le forze aeree ucraine che si svolgeranno sul suolo dell’Unione europea. L’addestramento si svolgerà sul suolo dell’Unione europea e la missione ha uno scopo, è addestrare circa 15.000 soldati per cominciare, forse di più, ma il primo obiettivo è addestrare 15.000”. Lo ha dichiarato Josep Borrell, alto rappresentante per

gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Ue.