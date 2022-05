Borrell: altre banche fuori da Swift con sanzioni Ue a Mosca

Milano, 3 mag. (askanews) – Il sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia includerà la rimozione di “altre banche” dal sistema di transazioni Swift, ha dichiarato ieri a Panama l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Queste sanzioni riguarderanno “il settore bancario, ci saranno altre banche russe che usciranno da Swift”, e “nel settore energetico, stiamo lavorando per elaborare proposte che consentano di limitare le importazioni di energia dalla Russia, in particolare il petrolio”, ha detto il diplomatico in conferenza stampa.