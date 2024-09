Borrell: d'accordo con Meloni, ma l'Italia permetta l'uso di armi in Russia

Borrell: d'accordo con Meloni, ma l'Italia permetta l'uso di armi in Russia

Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) - "Devo dire che sono molto d'accordo, al 100%, con la presidente Meloni che oggi è stata molto chiara, ma a riguardo perché l'Italia non permette all'Ucraina di usare le armi che fornisce per colpire le basi russe all'interno del territorio russo? Sono belle pa...