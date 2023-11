Borrell esorta a una tregua duratura a Gaza: serve molto di più

Roma, 27 nov. (askanews) – L’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha chiesto una propoga della tregua temporanea tra Israele e Hamas.

“Ora abbiamo un recente accordo su una tregua di quattro giorni e sul rilascio degli ostaggi civili. Si tratta di un primo passo importante, apprezziamo il ruolo del Qatar, dell’Egitto e di altri nel realizzarlo ma è necessario molto di più per alleviare la terribile situazione a Gaza e trovare una via d’uscita dall’attuale crisi. La pausa dovrebbe essere estesa per renderla sostenibile e duratura, lavorando al contempo per una soluzione politica”,

ha dichiarato Borrell all’inizio di una riunione dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona. La pausa dei combattimenti è la prima dall’attacco del 7 ottobre scorso.