Borrell: l'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16 è iniziato

Roma, 23 mag. (askanews) – La formazione dei piloti ucraini per pilotare i jet F-16 è iniziata in diversi paesi; lo ha dichiarato l’alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, parlando a Bruxelles dopo una riunione dei ministri della Difesa dell’Ue, specificando che tra i paesi c’è la Polonia. La settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva dato il via libera all’addestramento dei piloti di Kiev sui jet di fabbricazione americana, di cui l’Ucraina dice di aver bisogno per contrastare l’invasione della Russia. La Polonia, paese vicino all’Ucraina e uno dei suoi più convinti sostenitori, da mesi dichiara di essere pronta ad addestrare i piloti ucraini sui jet.

