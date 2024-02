Borrell (Ue): dopo morte Navalny serve sostegno a opposizione russa

Milano, 19 feb. (askanews) - L'Unione europea deve inviare un "messaggio di sostegno" all'opposizione russa dopo la morte in carcere del suo leader Alexe Navalny, secondo il capo della diplomazia europea Josep Borrell: "Oggi avremo qui con noi sua moglie, Yulia Navalnaya, che manderà un messaggio,...

Milano, 19 feb. (askanews) – L’Unione europea deve inviare un “messaggio di sostegno” all’opposizione russa dopo la morte in carcere del suo leader Alexe Navalny, secondo il capo della diplomazia europea Josep Borrell: “Oggi avremo qui con noi sua moglie, Yulia Navalnaya, che manderà un messaggio, un messaggio politico su come sostenere l’opposizione, l’opposizione politica in Russia contro il regime di Putin. Vedete, durante questo fine settimana, molte persone hanno manifestando nelle strade della Russia, di San Pietroburgo e di Mosca, nonostante la repressione, molti di loro sono stati arrestati e condannati. Dobbiamo inviare un messaggio di sostegno all’opposizione russa”