Borrell (Ue): Russia dovrà affrontare isolamento senza precedenti

Bruxelles, 24 feb. (askanews) – Il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, ha avvertito che il regime del presidente russo Vladimir Putin dovrà affrontare “un isolamento senza precedenti” dopo il suo intervento militare in Ucraina.

“La leadership russa dovrà far fronte a un isolamento senza precedenti. Non è una questione di blocchi. Non è una questione di giochi di potere diplomatici. È una questione di vita o di morte, è il futuro della nostra comunità internazionale”.

(Fonte immagini Ebs)