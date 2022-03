Borsa di Mosca, ripartono tutti i titoli: bene il rublo, male il Moex

Riapre completamente la Borsa di Mosca

Dopo una riapertura parziale il 24 marzo 2022, oggi, 28 marzo 2022, la Borsa di Mosca riparte totalmente. Sono stati riammessi tutti i 50 titoli quotati, prima erano contrattabili sono 33 titoli. Non parte bene l’indice Moex, recupera invece il rublo.

La Borsa di Mosca riapre completamente

Il primo giorno di riapertura totale della Borsa di Mosca non è stato del tutto positivo. La notizia della riapertura, però, fa comunque ben sperare gli investitori. L’indice Moex riparte con un trend al ribasso e cede il 2,16% a 2.429,64 punti. Notizie positive per il rublo che, come riporta Finanza.com, si è rafforzato di oltre il 2% fino a 93,74 nei confronti del dollaro Usa.

In calo i tassi sui titoli di stato che oscillano al 13,63%.

Tutte le restrizioni ancora in vigore: dagli orari ai divieti

Nonostante la riapertura stavolta sia totale, vi sono ancora delle restrizioni. La contrattazione di azioni può avvenire solo dalle 9:50 alle 13:50, quella di obbligazioni dalle 9:30 alle 14:00. Come riporta affaritaliani.it, i titoli di società straniere negoziati in Russia potranno essere scambiati dalle 9.30 alle 19.00.

È inoltre vietata la vendita allo scoperto.