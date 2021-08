Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Piazza Affari chiude in rialzo. Alla borsa di Milano il Ftse Mib chiude in progressione dello 0,54% a 26.139 punti. A Parigi il Cac 40 chiude in lieve calo dello 0,06% a 6.813,18 punti.

In Germania il Dax chiude in calo dello 0,10% a 15.745 punti mentre in Spagna l'Ibex 35 chiude in calo dello 0,15% a 8.865 punti.