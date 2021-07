Borsellino: diciotto anni in carcere da innocente, 'Provo ancora tanta rabbia, la mia vita distrutta' (2)

(Adnkronos) – "E' difficile dimenticare – racconta Murana – quando sento qualcosa della strage, come ieri per l'anniversario, mi viene rabbia. Quando mi arrestarono, ero sposato da poco, con un bambino piccolo, la mia vita è stata totalmente distrutta. Tuttora. Non mi hanno dato un lavoro, ero impiegato Amia con tanti anni di servizio, eppure ho perso tutto".

Poi, la voce diventa flebile, e Murana inizia a raccontare "gli abusi e le torture subite in carcere a Pianosa". "Non si possono dimenticare – dice – ho subito vessazioni di tutti i tipi. Hanno giocato con la mia dignità". E racconta che quando ha visto in tv le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è "scoppiato a piangere", dice. "Ho rivissuto questi fatti", racconta. "Non le nascondo che mi sono spuntate le lacrime – ricorda Murana -ho rivissuto quei momenti in cui ero a Pianosa nella famosa 'discoteca'.

La chiamavano così perché si 'ballava' per le botte e i soprusi. Ho subito di tutto e di più…".

Murana è parte civile nel processo per il depistaggio sulla strage Borsellino, in corso a Caltanissetta. "Io mi aspetto giustizia – dice – perché la mia vita è distrutta. Io volevo trovare un lavoro dignitoso per potere campare la mia famiglia con onestà, ma mi hanno chiuso tutte le porte in faccia. Lo sanno tutti che Tanino Murana è innocente e che non c'entra niente con la strage.

Io sono stato una vittima della giustizia". E ci tiene a "ringraziare con tutto il cuore" il suo legale, l'avvocata Rosalba Di Gregorio che lo assiste da molti anni. "Si è battuta come un leone per me", dice. "Come mai nessun altro…". (di Elvira Terranova)