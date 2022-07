Borsellino: Faraone (Iv), '30 anni di depistaggi, 19 luglio '92 notte della Repubblica'

Roma, 19 lug (Adnkronos) – "Trent’anni di bugie, di depistaggi, di pentiti fasulli, di fabbricatori di notizie false, di indagini truccate, trent’anni di inganni che hanno impedito a tutti noi, e per primi ai familiari di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina, di avere giustizia e di arrivare alla verità sulla strage di via D’Amelio”.

Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

“Il più grande depistaggio di Stato della storia l’hanno definito, ma dopo trent’anni, quattordici processi, non c’è nessun colpevole -prosegue-. E anche oggi, dopo trent’anni, la memoria va al giudice Borsellino e ai ragazzi della sua scorta, certo. Ma rimane la rabbia per quella verità negata ad Agnese, la moglie di Paolo, e ai suoi figli Fiammetta, Lucia e Manfredi per quel 19 luglio 1992 che ha stravolto per sempre le loro vite.

Non andranno oggi i figli di Paolo sotto casa della loro nonna, non saranno alle cerimonie. Come dargli torto quando parlano di passerelle inutili".

"Sino a quando la verità non verrà a galla, sino a quando i colpevoli di questa brutta pagina della Repubblica non saranno individuati e giudicati, sino a quando Paolo, Emanuela, Agostino, Vincenzo, Walter e Claudio non avranno giustizia, ogni 19 luglio sarà, oltre al giorno della memoria, purtroppo anche il giorno di un grande inganno, della grande menzogna.

Della notte della Repubblica”, conclude Faraone.