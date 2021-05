Borsellino: Ingroia, 'impensabile depistaggio con soli funzionari Stato e non livelli più alti'

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) – "E' impensabile che se fosse stato messo in piedi un depistaggio di Stato sarebbero stati coinvolti solo dei funzionari dello Stato e non livelli più alti". E' la denuncia dell'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia durante l'audizione della Commissione regionale Antimafia sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via d'Amelio.

"Le mie considerazioni vogliono essere uno stimolo a cercare coinvolgimenti che vadano oltre al questore La Barbera", dice.