Borsellino: Lupi, 'suo sacrificio è oggi impegno del Paese contro le mafie'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Il ricordo di Paolo Borsellino non è solo la celebrazione di un eroe, ma l’impegno a concentrarsi sulla lotta alla mafia, che può e deve essere sconfitta. Per farlo servono unità e coesione, nessuno deve essere lasciato da solo; è un obbligo, un impegno per onorare il suo sacrificio e quello di tutti i grandi servitori del Paese". Lo ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.