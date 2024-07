Borsellino: Renzi, 'depistaggi altra violenza, figli hanno ragione istituzioni torto'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno speciale per la nostra generazione. È l’anniversario della tragica uccisione di Paolo Borsellino e dei ragazzi della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Ne approf...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Oggi è un giorno speciale per la nostra generazione. È l’anniversario della tragica uccisione di Paolo Borsellino e dei ragazzi della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Ne approfitto per dare un abbraccio di affettuosa solidarietà alla famiglia di Paolo Borsellino che continua a chiedere la verità sui depistaggi anche processuali che costituiscono una ulteriore forma di violenza per i figli di questo eroe nazionale. Lasciatemi esser molto netto: su questa vicenda i figli di Borsellino hanno ragione, le istituzioni italiane hanno torto". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews.