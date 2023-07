Borsellino: Russo (Fdi), 'grato a Meloni per sua presenza a Palermo'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Grato al presidente Giorgia Meloni per essere venuta a Palermo anche quest’anno, in veste istituzionale, per commemorare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Le parole chiare e nette pronunciate dal presidente del Consiglio hanno finalmente spento ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Grato al presidente Giorgia Meloni per essere venuta a Palermo anche quest’anno, in veste istituzionale, per commemorare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Le parole chiare e nette pronunciate dal presidente del Consiglio hanno finalmente spento le polemiche dei giorni scorsi, la Meloni ha spiegato che questo governo non vuole affatto smantellare la legislazione antimafia, vuole anzi rafforzarla. Ricordo che le prime azioni della maggioranza di governo sono state il rafforzamento dell'ergastolo ostativo e del 41-bis. Significativi ed emozionanti, infine, gli incontri che il presidente Meloni ha avuto con Manfredi Borsellino, che l'ha ringraziata per la sua presenza". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Antimafia.