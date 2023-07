Borsellino: Tenerini (Fi), 'suo esempio e sacrificio non vanno dimenticati'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Oggi è il 31° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli uomini e le donne della sua scorta. Una data che rimane nel pensiero e nel cuore di tutti noi perché rappresenta l’estremo s...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Oggi è il 31° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli uomini e le donne della sua scorta. Una data che rimane nel pensiero e nel cuore di tutti noi perché rappresenta l’estremo sacrificio di un uomo che ha pagato con la vita la sua encomiabile lotta alla legalità. Una delle pagine più buie della storia della nostra Repubblica. Il giudice Borsellino rappresenta ancora oggi un esempio di valore e rettitudine morale. Il suo ricordo deve continuare ad animare le azioni che ognuno di noi compie nel proprio quotidiano, affinché questo sacrificio non risulti mai vano". Lo dichiara Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia.

Per lei, "l’uccisione di Paolo Borsellino ha destabilizzato tutta la società civile dell’epoca, se si considera che un mese prima Giovanni Falcone era stato trucidato nella stessa modalità. Da allora numerosi sono stati i passi compiuti dallo Stato nella lotta alla criminalità organizzata, che ha portato alla cattura di parecchi latitanti. Molto c’è ancora da fare, non solo in termini di presidio del territorio. E’ necessario che le istituzioni si impegnino al massimo affinché la cultura della legalità si diffonda in tutta la società civile, a partire dai giovanissimi. E’ necessario educare le persone al rispetto per i diritti degli altri e ai valori che ci consentono di agire secondo bontà, verità e giustizia". "Come membro di Forza Italia mi preme ribadire come movimento politico di cui faccio parte consideri la mafia un cancro da debellare assolutamente e come la lotta alla criminalità organizzata sia sempre stato e sia ancora un obiettivo primario dell’azione politica", conclude Tenerini.