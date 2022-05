Manuel bortuzzo avrebbe compiuto un gesto contro Verissimo dopo l'intervista rilasciata dalla sua ex, Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stati ospiti a Verissimo a una settimana di distanza l’uno dall’altra. Il nuotatore non ha gradito un gesto fatto dalla redazione del programma tv, e avrebbe reagito di conseguenza.

Manuel Bortuzzo contro Verissimo

A Verissimo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno rilasciato separatamente due interviste in cui hanno parlato della fine della loro storia. Le loro versioni, in netto contrasto, sono state riportate dai canali social del programma tv, e la questione avrebbe mandato su tutte le furie il nuotatore che, per tutta risposta, avrebbe smesso di seguire la pagina dedicata al programma. Manuel ha sostenuto che tra lui e Lulù le cose non andassero bene da tempo e infine ha smentito di averla lasciata con un comunicato stampa (cosa che invece ha sostenuto la principessa etiope, affermando che la notizia sarebbe stata per lei una vera e propria doccia gelata).

Nelle sue ultime dichiarazioni Bortuzzo ha cercato di fare di tutto per glissare sull’argomento e sembra intenzionato ad andare avanti senza parlare più della principessa etiope. Nelle ultime settimane il nuotatore è stato avvistato in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, ma non è dato sapere se i due siano tornati a stare insieme.

La versione di Lulù

Lulù Selassié ha sostenuto che i familiari di Manuel avrebbero avuto un ruolo nella fine della storia tra lei e il nuotatore.

“Gli devono aver fatto un gran bel lavaggio del cervello, fino a due giorni fa eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme, ci siamo svegliati accanto”, ha dichiarato la principessa etiope, e ancora: “Mai avuto privacy. Il padre scendeva in continuazione, era molto invadente. Manu ha bisogno di sentirsi autonomo e indipendente, lui gli stava addosso”.