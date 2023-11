Bosch: "Allenarsi per il futuro" valorizzando le diversità

Milano, 22 nov. (askanews) – Roberto Zecchino, Deputy general manager e Vice President Human

Resources Bosch South Europe: “Bosch è impegnata da ormai dieci anni in un progetto, ‘Allenarsi per il futuro’, che vuole raccontare il mondo del lavoro attraverso il metodo dello sport. Bosch è una multinazionale tedesca di oltre 400.000 persone operante in tutto il mondo, in Italia da oltre cent’anni con più di 5.000 persone. Abbiamo deciso di restituire qualcosa al territorio attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro. Lo facciamo attraverso l’utilizzo di

Ambassador, di sportivi Maurizia Cacciatori, Riccardo Pittis sono tra i diversi atleti che abbiamo. E abbiamo il piacere onore anche di avere un collega, Alessandro Cannata, che ci auguriamo affronterà le Olimpiadi di Parigi prossimamente. Cosa vogliamo portare come messaggio, soprattutto sul tema inclusion-diversità: quello di valorizzare tutte le caratteristiche che ognuno di noi può portare sia nel mondo del lavoro che ovviamente attraverso un percorso scolastico. E quindi offriamo e negli ultimi anni abbiamo fatto oltre duemila tirocini formativi quindi parliamo di alternanza scuola-lavoro e poi abbiamo visitato oltre cinquemila scuole. Quindi “Allenarsi per il futuro” è un piccolo contributo all’orientamento e soprattutto alla lotta alla disoccupazione giovanile, includendo anche la valorizzazione della diversità anche con l’inclusione”.