Boschi contro Grillo: “Video scandaloso, fa torto alle donne vittime di violenza”

Maria Elena Boschi ha criticato le parole utilizzate dal fondatore del M5s Beppe Grillo nel video in cui difendeva il figlio dall'accusa di stupro.

Non usa mezzi termini la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi per descrivere il video pubblicato oggi dal fondatore del M5s Beppe Grillo, in cui prendeva le difese del figlio accusato di stupro assieme ad altri tre suoi amici.

Boschi ha infatti aspramente criticato le parole del comico genovese, volte secondo lei a minimizzare l’intera vicenda e a gettare fango sulla ragazza presunta vittima della violenza.

Boschi contro Belle Grillo: “Video scandaloso”

In un breve filmato pubblicato su Twitter, Maria Elena Boschi afferma che quello pubblicato da Grillo è: “Un video scandaloso, non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati ma che Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso“, aggiungendo poi che: “Le sue parole sono piene di maschilismo.

Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda fa un torto a tutte le donne vittime di violenza“.

Stando a quanto affermato da Grillo, se il figlio fosse veramente colpevole sarebbe già stato arrestato, ma per la deputata: “Sono falsità da un punto di vista giuridico. […] E anche quando ci spiega che sono solo “dei coglioni” deresponsabilizza degli adulti maggiorenni e lo fa semplicemente perché lui è famoso e può fare l’avvocato del proprio figlio”.

Sul finale, Boschi lancia un appello alle parlamentari del Movimento, affinché prendano le distanze dalle parole del loro leader: “Mi piacerebbe che qualcuno, magari donna, nel M5s prendesse le distanze da Grillo e non perché io debba condannare il figlio di Grillo, non sta a me farlo e io sono garantista. Ma di che si lamenta Grillo? Vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre alla mia famiglia, mio padre è stato accusato di ben altri reati, non di stupro, poi archiviati: […] Oggi Grillo ci spiega che ci sono due pesi e due misure, le regole che valgono per la sua famiglia e quelle che valgono per gli altri. Caro Grillo ti devi semplicemente vergognare“.