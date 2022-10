Boschi: vedremo se Meloni cambierà agenda per le donne in meglio

Roma, 26 ott. (askanews) – “Il primo governo della storia repubblicana con una premier donna, difficile non riconoscere che è un risultato positivo per tutte le donne, poi va giudicato dai fatti vedremo se avere una donna a Palazzo Chigi cambierà l’agenda per le donne di questo paese in meglio”. Così Maria Elena Boschi, Italia Viva, nel giorno della fiducia del nuovo governo Meloni al Senato.