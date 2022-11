Bosetti (Terna): "Thyrrhenian Lab guarda al futuro scommettendo sui giovani"

Roma, 14 nov.

(Adnkronos) – "La transizione energetica è una delle più grandi sfide del nostro tempo. Oggi possiamo finalmente vedere i primi frutti della nostra iniziativa, un progetto che guarda al futuro prossimo scommettendo sui giovani". Ad affermarlo è Valentina Bosetti, presidente di Terna, in occasione dell'inaugurazione ufficiale del Tyrrhenian Lab e il via ai tre Master di II livello promossi nell’ambito del progetto.

"Siamo contenti di poter contare su tre atenei prestigiosi per intraprendere un cammino condiviso di crescita, sia per Terna che per i ragazzi che oggi sono qui.

Abbiamo bisogno di persone che sappiano gestire la transizione, capaci di riconoscere le necessità di un settore che si appresta ad affrontare un cambiamento epocale, in cui il processo di graduale decarbonizzazione sarà uno dei protagonisti", sottolinea Bosetti.