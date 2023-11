Bosnia, Stoltenberg: preoccupati da interferenze anche da Russia

Milano, 20 nov. (askanews) – Gli alleati della Nato “sostengono fermamente la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. Siamo quindi preoccupati dalla retorica secessionista e divisiva, così come dalle maligne interferenze straniere, anche da parte della Russia”, ha detto il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg dopo l’incontro con la presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, Borjana Kri to.

“Ciò rischia di minare la stabilità e ostacola le riforme. Tutti i leader politici devono lavorare per preservare l’unità. Costruire istituzioni nazionali. E raggiungere la riconciliazione. Ciò è fondamentale per la stabilità e la sicurezza del Paese” e la Nato “è impegnata in Bosnia Erzegovina da molti anni. La vostra sicurezza è importante per la regione dei Balcani occidentali. E questo è importante per l’Europa”, ha concluso.