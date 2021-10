In Bosnia, un uomo ha realizzato il desiderio della moglie e ha deciso di creare una casa che ruota a 360° per donare una vista ampia e meravigliosa.

Bosnia, uomo realizza il desiderio della moglie e crea casa che ruota a 360°

Quando Ljubica Kusic ha detto al marito che desiderava vedere un panorama più vasto dalle finestre della loro casa, non si aspettava che suo marito desse vita a un progetto incredibile solo per renderla felice.

Alla richiesta della donna, infatti, suo marito Vojin ha scelto di rispondere realizzando una casa capace di ruotare a 360 gradi su se stessa, soddisfacendo a pieno i desideri di Ljubica.

Vojin, 72 anni, non ha ricevuto una tradizionale formazione in architettura o in ingegneria e non ha mai frequentato l’università ma questo non gli ha impedito di costruire una proprietà unica nel suo genere, situata nella loro città natale di Srbac, nel nord della Bosnia.

Ora, ogni volta che Ljubica vuole guardare il sole o vedere qualcosa di diverso, può ruotare la casa fino a 360 gradi.

Bosnia, uomo realizza il desiderio della moglie e crea casa che ruota a 360°: il progetto di Vojin

Commentato il progetto attraverso il quale ha creato la “casa rotante”, il 72enne Vojin ha spiegato: “Dopo aver raggiunto un’età avanzata e dopo che i miei figli hanno preso in mano l’azienda di famiglia.

Finalmente ho avuto abbastanza tempo per dedicarmi ad esaudire il desiderio di mia moglie”.

L’esigenza di Ljubica era stata espressa da tempo in quanto la donna aveva detto spesso di non essere soddisfatta della vista della vecchia casa in cui la coppia aveva cresciuto i suoi tre figli.

Le camere da letto erano bagnate dal sole ma il soggiorno affacciava sul giardino posteriore, impedendo a Ljubica la vista sull’ingresso.

Per realizzare il desiderio della moglie, Vojin ha inizialmente annunciato che avrebbe fatto lavori di ristrutturazione, spiegando: “Ho dovuto abbattere il muro tra le nostre due camere da letto per trasformarle in un soggiorno e spostare tutti gli impianti elettrici.

È stato un compito molto impegnativo, mi ha preso molto, ma ho fatto quello che voleva”.

Bosnia, uomo realizza il desiderio della moglie e crea casa che ruota a 360°: il risultato

Quando uno dei loro figli si è sposato, la famiglia ha deciso che Vojin e Ljubica avrebbero vissuto al piano terradell’abitazione mentre la coppia più giovane avrebbe occupato il piano superiore. In questo modo, lo scenario cambiava nuovamente e, di conseguenza, Vojin ha deciso di cimentarsi nella costruzione di una nuova casa rotante.

Il 72enne, infatti, ha raccontato: “Ancora una volta, questa volta al piano terra, ho dovuto iniziare ad abbattere alcuni muri, a quel punto, per non aspettare che lei cambiasse di nuovo idea, ho deciso di costruire una nuova casa rotante in modo che lei potesse girarla a suo piacimento”.

Montata su un basamento di cemento, la nuova casa gira usando motori elettrici e le ruote di un vecchio veicolo adibito al trasporto militare.

Vojin ha ideato il progetto da solo e l’ha elaborato in modo che l’abitazione possa fare una rotazione completa in 22 secondi oppure procedere lentamente, compiendo il giro in 24 ore.

Infine, commentato il progetto portato a termine, Vojin ha scherzato: “Ora anche la nostra porta d’ingresso ruota. Così, se Ljubica vede degli ospiti indesiderati che si dirigono verso di noi, può far girare la casa e farli allontanare”.