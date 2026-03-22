Bossi, Roberto Castelli: Giorno triste ma può ridare speranza

Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) – L’eredità di Bossi “è un’eredità tradita” dalla Lega di Salvini, “si è mantenuta in vita dalle persone che vediamo oggi e spero anche un po’ da me”.Lo ha detto l’ex ministro leghista Roberto Castelli, a Pontida per i funerali di Umberto Bossi.”Bossi prima di tutto era un amico. Io – ha ricordato – ho avuto una vita parallela da quarant’anni con lui abbiamo camminato assieme: io dietro la sua guida, lui davanti a condurci ma così è andata anche in questi ultimi anni dove molti l’avevano abbandonato. Io non l’ho mai abbandonato. Quindi questa è la prima questione dal punto di vista politico, credo che la giornata di oggi possa essere un punto di partenza per quel popolo della Lega che è rimasto così disperso perché non si riconosce più nella politica centralista di questo nuovo partito che non chiamo più neanche Lega perché è un’altra cosa: è una giornata da un lato molto triste ma dall’altra anche che ci dà un po di serenità, di speranza”.Per Castelli infatti “la questione settentrionale esiste e qualcuno finalmente se ne sta riaccorgendo”. Non la Lega di Salvini che “non è la Lega che lei vede qua oggi, è un’altra cosa: ha mantenuto il nome ma solo quello. In via Bellerio con l’arrivo di Salvini era proibito il verde. Giusto per capirci cos’è la lega di Salvini c’è un’associazione che si chiama umanitaria Padana Onlus che aiuta le persone nei paesi del terzo mondo, gli avevano detto doveva chiamarsi umanitaria, perché la parola padana era proibita… siamo arrivati a questi paradossi quindi quella roba lì non è la Lega”, ha concluso l’ex ministro.