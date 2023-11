Tragedia familiare a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove un giovane di 23 anni ha ucciso suo padre (52 anni) a coltellate.

La dinamica dell’omicidio

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 23enne, Alessio, avrebbe ferito il padre Francesco Cosco in casa, in seguito a una lite. Nell’abitazione si trovavano solo padre e figlio.

Il primo a giungere sul posto sembra sia stato il medico di famiglia, allertato da un congiunto.

Poi sono stati allertati i carabinieri e l’ambulanza. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma è stato fatto rientrare dal momento che per il 52enne non c’era più nulla da fare.

Il lutto della comunità

La famiglia Cosco era molto conosciuta a Botricello. Esprime cordoglio per la tragedia il sindaco della città, Saverio Puccio: “Siamo profondamente scossi per una tragedia che non avremmo mai potuto immaginare. Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile, considerato che la famiglia Cosco ha sempre seguito il figlio, cercando di accudirlo in ogni modo. Siamo tutti vicini ai congiunti. La famiglia è molto nota in paese, Francesco ha sempre lavorato come muratore. mentre il figlio soffriva di qualche disturbo e, da quello che risulta, era regolarmente seguito”.