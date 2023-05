Bottesini (TeamSystem): dato è strategico per governare imprese

Milano, 11 mag. (askanews) – “L’importanza del dato è strategica per le imprese per riuscire a governare l’andamento della propria azienda e i trend di mercato. La conoscenza parte da una analisi approfondita dei dati, anche dati macro su cui basare le decisioni strategica di una impresa”. Lo ha sottolineato Michelangelo Bottesini, Head of fintech di TeamSystem, a margine della presentazione dell’Rtt Index, l’indice elaborato da TeamSystem e dal Centro studi di Confindustria per monitorare lo stato di salute delle imprese. “In questo caso – ha spiegato – riusciamo a utilizzare i dati della fatturazione elettronica, per costituire una base di analisi. Un indice che ha un ritardo di soltanto 15 giorni sui reali accadimenti del mercato e che consente di adattare le decisioni strategiche e di prendere le decisioni manageriali in maniera molto più accurata perché i dati sono più tempestivi”.