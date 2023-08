Dopo Baby K la disavventura ha colpito anche Elettra Lamborghini. La cantante è stata colpita alla fronte da una bottiglietta d’acqua. Ma la Twerking Queen non le ha mandate a dire: “Se hai le palle chiedi scusa!”.

Bottiglietta contro Elettra Lamborghini: la regina del Pem Pem si infuria

Elettra Miura Lamborghini è tanto buona, ma se si in***a non ce n’è per nessuno. Lo staff dell’artista non sembra sorpreso dalla reazione di Elettra al lancio della bottiglietta. La cantante regina del Twerking, celebre per il tormentone Pem Pem e Pistolero, e per aver mostrato il generoso e tonico lato B in faccia al pubblico dell’Ariston con “Musica e il resto scompare”, ha perso le staffe.

La reazione da “pistolera” di Elettra Lamborghini

Elettra ha passato una disavventura simile a quella di Baby K. Mentre cantava a Sammichele di Bari, il palco allestito dall’Elettraton tour è stato silurato da una bottiglietta d’acqua lanciata da uno spettatore. L’oggetto l’ha colpita sulla fronte e lei, con prontezza da “pistolera”, è il caso di dire, ha fermato la musica lanciando la sfida contro l’idiota lanciatore.

“Dov’è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d’acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa**e chiedi scusa, perché potevi farmi male…”.

Per la cronaca, il “cornuto” è stato individuato dalla security. Si tratta di un ragazzo forse in preda ai fumi dell’alcol, allontanato e denunciato.

Elettra ha ripreso lo show dopo una ramanzina:

“Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché ad un’altra cantante (il riferimento è alla collega Baby K finita in ospedale, ndr) è arrivato un colpo al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e non capisco come ti sia venuto in mente di lanciare la bottiglia qua, io non voglio la tua acqua, al limite potevi lanciarla al tuo vicino, ma neanche…”.