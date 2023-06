Bovini issati sui tetti per la festa musulmana del sacrificio

Roma, 19 giu. (askanews) – Mentre si avvicina la festa di Eid al-Ahda, la “festa del sacrificio” che viene celebrata ogni anno nel mese in cui si svolge il pellegrinaggio sacro ai musulmani Hajj, alcuni bovini vengono issati con delle corde sui tetti della città di Karachi, in Pakistan. “Aspetto questo evento ogni anno con i miei bambini – racconta un residente – per vedere come issano e riportano giù gli animali con una sorta di gru per mettere in scena un atto sacrificale ad Allah e i miei bambini si divertono molto”.