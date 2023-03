Boxe: condizioni di Scardina in progressivo miglioramento, respira in modo autonomo

Boxe: condizioni di Scardina in progressivo miglioramento, respira in modo au...

Milano, 15 mar. – (Adnkronos) – "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa". L'ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile da due settimane ricoverato per un grave malore al termine di un allenamento.