Boxe: tre Titoli Internazionali in palio all'Allianz Cloud il 15 dicembre

Milano, 13 dic. – (Adnkronos) – La grande boxe torna a Milano con una serata che promette spettacolo, grazie a una serie di sfide tra i migliori pugili italiani con ben tre titoli internazionali in palio, ma non solo. L’esibizione live del rapper Gué, artista dalla carriera ventennale, dà quel tocco di glamour in pieno stile da capitale meneghina. L’organizzazione The Art of Fighting di Edoardo Germani propone il quarto evento della sua storia, in collaborazione con Fight Club Fragomeni, creatura dell’ex campione del mondo di pugilato Giacobbe Fragomeni.

The Art of Fighting 4 andrà in scena venerdì 15 dicembre 2023 all’Allianz Cloud di Milano, con inizio alle ore 19.30 e in diretta su DAZN. L’evento offrirà sette incontri professionistici di boxe tra i maggiori protagonisti della scena italiana, impegnati in sfide equilibrate e dall’esito incerto, studiate per regalare grandi emozioni al pubblico. Nel match principale del programma, il già campione italiano dei Pesi Superwelter Christian Mazzon, 27 anni, affronterà il pericoloso Khalil El Harraz con in palio il primo, importante titolo internazionale della sua carriera, la cintura WBC Mediterraneo dei Pesi Superwelter. Mazzon è uno dei talenti più brillanti della boxe nostrana: deve vincere questo match e deve farlo in modo convincente per proseguire al meglio il suo percorso. Il trentenne El Harraz ha intenzione di rovinargli la festa, forte della grande esperienza all’estero e del fatto di non essere mai andato KO.

Un’altra sfida molto attesa è quella tra Dario Morello, atleta di 30 anni già campione internazionale, e Joshua Nmomah, pugile nigeriano 26enne cresciuto in Italia. I due erano amici, prima della proposta di ritrovarsi avversari con in palio il titolo WBC Mediterraneo dei Pesi Medi. Nmomah ha accettato subito, suscitando la rabbia di Morello, che si è sentito tradito. Da quel momento la sfida è cominciata a distanza, con dichiarazioni infuocate reciproche. Non resta che attendere il verdetto del ring. Il terzo match titolato vedrà confrontarsi Samuel Nmomah e Giovanni Rossetti per il titolo WBC Silver dei Pesi Medi. Entrambi pugili giovani, affamati e dalle mani pesanti. Altri quattro incontri daranno inizio all’appuntamento, e porteranno sul ring alcuni dei pugili più promettenti del momento. L’intermezzo musicale del rapper Gué rende l’evento più patinato e contemporaneo, e infatti a bordoring sono attesi molti ospiti tra artisti, sportivi, volti televisivi e influencer.