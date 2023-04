BPER Banca, raccolti 110mila euro per sostenere le oasi del WWF

Vanzago, 29 apr. (askanews) – Un sostegno concreto per due oasi naturalistiche del WWF: BPER Banca, dalla Cascina Gabrina di Vanzago nel Milanese, ha rinnovato il proprio impegno per la sostenibilità e la promozione di una cultura improntata alla tutela dell’ambiente. “Siamo qui all’Oasi di Vangazo – ha detto ad askanews Giovanna Zacchi, responsabile Funzioni ESG Strategies di BPER Banca – proprio per raccontare un progetto che vede affiancati in partnership BPER Banca e il WWF, perché Bper ha intrapreso un progetto di riduzione del proprio impatto ambientale e soprattuto vuole essere un partner credibile per i propri clienti, per accompagnarli nei loro percorsi di transizione energetica. E uno degli obiettivi che oggi andiamo anche a raccontare è proprio quello di sostenere, non da soli, ma le oasi che gestisce il WWF”.

Oltre a quella di Vanzago il progetto sostiene anche l’oasi WWF di Macchiagrande a Fiumicino, che insieme annualmente garantiscono lo stoccaggio complessivo di 1.174 tonnellate di anidride carbonica equivalente, essenziali per contrastare la crisi climatica che viviamo. “Per noi era importante – ha aggiunto Maurice Lisi, responsabile Business digitale di BPER Banca – dare un segnale concreto attraverso l’utilizzo deio nostri canali digitali. Sappiamo che oggi il digitale e il mondo dell’ambiente oggi creano una partner in modo naturale. E questo ci ha portato a creare una campagna che si chiama ‘Naturalmente digitali’. Come si è tradotta questa operazione? Lo ha fatto nel weekend del Earth Day, quando tper utti i nostri clienti che utilizzavano i nostri canali digitali ed eseguivano pagamenti, il gruppo BPER si è impegnato a versare 50 centesimi per ogni operazione eseguita sui canali digitali”.

Oltra a questo è stato possibile anche effettuare donazioni volontarie e compressivamente sono stati raccolti 110mila euro, che ora andranno a sostenere la biodiversità. E per sottolineare l’importanza di un nuovo approccio alle tematiche del clima, alla presentazione ha partecipato anche il divulgatore scientifico e Content Creator Barbascura X. “Avere una realtà del genere poco distante da Milano – ci ha detto – ci fa capire quanto dovremmo essere più incastrati nel territorio. Troppo spesso crediamo di essere parte di qualcos’altro, non dell’ecosistema. Ma invece dobbiamo essere esattamente all’interno di esso”.

Come certificato dal Bilancio di sostenibilità, nel 2022 il Gruppo BPER Banca è stato in grado, tra le altre cose, di evitare l’immissione in atmosfera di circa 50 mila tonnellate di CO2: si tratta di una quantità di anidride carbonica pari a quella che può assorbire una foresta di più di 71 mila alberi.