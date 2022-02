Bper: Fitch, 'bene operazione Carige, rischi modesti'**

Milano, 18 feb. – (Adnkronos) – In Italia il processo di consolidamento "tra banche di secondo livello ha un senso dal punto di vista strategico poiché il rischio di aumento dei costi a causa delle pressioni inflazionistiche si aggiunge all'impatto sulla redditività dovuto ai bassi tassi di interesse".

E' il commento di Fitch Ratings all'annuncio dell'accordo di Bper Banca per l'acquisizione di Carige, ultima di una serie di operazione fra istituti di secondo livello.

Fitch ricorda come "negli ultimi anni Bper è stato fra i gruppi più attivi" nelle acquisizioni di banche di secondo livello e con l'operazione Carige "diventerà la quinta banca italiana per totale degli attivi, laddove fino a pochi anni fa era nella fascia più bassa della top ten".

L'operazione Carige, che segue l'integrazione da parte di Bper delle oltre 600 filiali acquisite da Intesa nel 2021, "ne rafforzerà il profilo aziendale, sarà neutrale in termini di capitale e riteniamo che i rischi di esecuzione siano modesti" visto anche che la banca ligure "prima dell'acquisizione sarà ricapitalizzata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi".

Il gruppo Unipol, uno dei maggiori assicuratori italiani e primo azionista di Bper, "punta a rafforzare il proprio ruolo nel segmento della bancassicurazione e a tal fine sostiene l'espansione di Bper" sottolinea l'agenzia ricordando l'acquisizione di una quota importante in Banca Popolare di Sondrio, diventandone il maggiore azionista.

"Con il sostegno di Unipol, Bper potrebbe essere pronta per un'ulteriore espansione" spiega Fitch. Negli ultimi anni – ricorda l'agenzia – "il settore bancario italiano è stato rimodellato" dalle operazioni di fusione, in particolare fra istituti non di rilevanza sistemica, che sono servite "principalmente per rafforzare la redditività".