Bper, Mazzarella: "Importante upgrade in ambito di sostenibilità"

Modena, 5 nov. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda il rating Esg abbiamo ricevuto l’importante upgrading dall’agenzia di rating internazionale Msci (Morgan Stanley Complex Index). La valutazione è stata alzata a 'AA' portando l’Istituto a livello 'Leader'. Sono stati riconosciuti i passi avanti fatti in ambito di governance, in ambito ambientale e sociale".

Così Flavia Mazzarella, presidente del Consiglio d’amministrazione di Bper Banca, a margine dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Bper Banca.

"L’assemblea di oggi ha fissato dei punti importanti – prosegue Mazzarella – Abbiamo deliberato la fusione con Banca Carige e Banca Monte di Lucca, si tratta di un importante punto di partenza con l’obiettivo di consolidare la presenza del gruppo a livello nazionale. Siamo un gruppo solido con valori molti forti. Ci muoviamo su principi di responsabilità, lealtà e competenza", conclude.