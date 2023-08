Bper: Montani, orgogliosi per miglior semestre di sempre**

Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – "Siamo soddisfatti e particolarmente orgogliosi per quello che è stato il miglior semestre di sempre". Lo sottolinea l'ad di Bper Banca Piero Luigi Montani, introducendo la call sui risultati dei primi sei mesi 2023, che hanno visto un utile netto di periodo pari a 704,6 milioni. Un semestre "da incorniciare con risultati difficilmente ripetibili nella seconda metà dell'anno", aggiunge Montani, ringraziando la rete per quanto ottenuto in un momento "non facile".