Bper: Tappi (Fei): "Continuiamo a collaborare con banca con garanzia da 100 mln"

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Il Fondo europeo per gli investimenti lavora con gli intermediari finanziari, come le banche, per raggiungere le piccole e medie imprese. Non facendo investimenti diretti dunque, il Fei conta profondamente sul lavoro delle banche partner sul territorio. Con Bper Ba...

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – "Il Fondo europeo per gli investimenti lavora con gli intermediari finanziari, come le banche, per raggiungere le piccole e medie imprese. Non facendo investimenti diretti dunque, il Fei conta profondamente sul lavoro delle banche partner sul territorio. Con Bper Banca abbiamo una collaborazione che prosegue da molti anni e quella siglata oggi, che prevede una garanzia del valore di 110 milioni di euro, non è la prima operazione che facciamo insieme. Stavolta però ci focalizziamo su temi specifici: la sostenibilità, la digitalizzazione e l’innovazione". Così Alessandro Tappi, Chief Investment Officer del Fondo europeo per gli investimenti (Fei), a margine della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l’accordo tra il Fei, che fa parte del Gruppo Bei, e il Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna), assistito da Banca Finint, che stabilisce una garanzia del valore di 110 milioni di euro offerti da Fei, grazie al sostegno del programma InvestEU, a beneficio di Bper, per promuovere gli investimenti realizzati dalle Pmi nel campo della sostenibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione, della cultura e della creatività.

“InvestEU è un programma pluriennale della Commissione europea che il Fei gestisce insieme ad altri – ha proseguito Tappi – e con l’accordo siglato oggi con Bper Banca implementiamo un pezzo importante del programma in Italia. Oltre ai temi già citati, il programma mira a migliorare la competitività e abbraccia anche temi particolari, come quelli culturali e creativi e con Bper facciamo tutto questo”.

“Il prodotto del Fei è una garanzia parziale sul rischio di credito – ha concluso il Chief Investment Officer del Fondo europeo per gli investimenti – ciò che significa che le banche possono offrire i propri finanziamenti alle imprese a condizioni migliori e hanno un obbligo di trasferire un beneficio finanziario, generato dalla garanzia che il Fei offre grazie alle risorse comunitarie. Quindi c'è un beneficio in termini di utilizzo dei finanziamenti da parte delle imprese importante. L’obiettivo è quello di sostenere l'economia reale le piccole medie imprese”.