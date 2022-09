Bracco: Fulvio Bracco, 'guardando al coraggio di mio nonno continuiamo ad innovare'

Milano, 14 set.(Adnkronos) – "Il significato di questo progetto è di cogliere un'opportunità, traendo dalla storia del nostro successo e del nostro passato, le lezioni di coraggio di mio nonno Fulvio che, tanti anni fa, decise di spostare la sede da piazza Susa a via Folli con un investimento molto importante, per ripartire dal coraggio e dalla visione di essere leader della diagnostica di precisione, con una sede improntata alla sostenibilità e a un ambiente di lavoro che aiuta la connessione, il network e il lavoro di team".

Così Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e ceo di Bracco Imaging, a margine della presentazione delle iniziative per i 95 anni di attività del Gruppo Bracco, parla dell'imminente ritorno del Gruppo nella storica sede nel quartiere milanese di Lambrate.

Il valore di questo progetto, spiega Renoldi Bracco, è dunque "prima di tutto simbolico, anche se l'investimento di circa 28 milioni di euro, fatto in un momento piuttosto difficile, a pandemia già iniziata, ci consente di tradurlo in una presenza importante che servirà per continuare a innovare, supportando le idee e la creatività".

Alla base dell'idea, "c'è stato soprattutto il desiderio di vincere le incertezze, oltre che cercare di rispondere alle esigenze dei nostri collaboratori creando degli spazi altamente flessibili, dove è possibile stare bene".