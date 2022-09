Bracco, Spada (Assolombarda): '95 anni successi, messaggio positivo per imprenditori'

Milano, 14 set. (Adnkronos) – "Festeggiare 95 anni con un archivio storico e soprattutto riammodernando la sede storica di via Folli", nel quartiere milanese di Lambrate, è "il modo migliore per celebrare 95 anni di successi". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine della presentazione delle iniziative del Gruppo Bracco per festeggiare i 95 anni dalla fondazione.

Per Spada si tratta di un messaggio di speranza per il tessuto imprenditoriale italiano, dopo due anni di pandemia e oggi alle prese con le difficoltà del caro energia: "Indubbiamente il gruppo Bracco è sempre stato un esempio -afferma Spada- quindi è un messaggio positivo che diamo, oltre al territorio milanese, direi a tutto il territorio italiano". Del resto "è un’azienda che è cresciuta nel tempo, che è passata da diverse generazioni e che continua ad operare non solo nel proprio business, ma anche su altri assi, come quello della cultura, del museo, oltre a tutte le iniziative che il gruppo ha nel cuore della nostra città".