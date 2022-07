Brad Pitt, la malattia peggiora: “Non riconosco più gli amici e i parenti”

Brad Pitt, la malattia peggiora: l'attore confessa che non riconosce più neanche il volto di amici e parenti.

Brad Pitt ha confessato che la malattia di cui soffre da anni sta peggiorando. Si tratta di un grave e raro disturbo neurologico di cui ha parlato per la prima volta nel 2013, ovvero la prosopagnosia. Negli ultimi tempi, l’attore fatica a riconoscere persino i volti dei familiari e degli amici.

Brad Pitt: la malattia peggiora

Intervistato da GQ, Brad Pitt è tornato a parlare della sua malattia. La prima volta che ha reso pubblico il suo disturbo, una patologia neurologica rara, era il 2013 e i fan rimasero sconvolti. Anche se nessun medico gliel’ha mai diagnosticata, si tratta della prosopagnosia, nota anche come cecità facciale. Questa malattia, a lungo andare, rende irriconoscibili anche i volti dei familiari.

La confessione di Brad Pitt

Brad, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

“Nessuno mi crede, voglio conoscere un altro che ne soffre”.

Pitt ha ammesso che la malattia è peggiorata talmente tanto che non riesce più a riconoscere i volti dei familiari e degli amici. Questo lo fa molto soffrire, ma c’è anche il mancato riconoscimento del disturbo che lo avvilisce.

Pitt lontano dalla vita sociale dal 2013

A causa della prosopagnosia, Pitt è lontano dalla vita sociale dal 2013. La sua malattia, che con gli anni sta peggiorando sempre di più, lo fa apparire “distaccato” dagli altri e questo gli crea parecchio disagio.

Non è per un suo volere che risulta freddo, ma è colpa della patologia che gli rende sconosciuti anche i volti delle persone più care. Per questo motivo, Brad trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, lontano da tutto e da tutti.