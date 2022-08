Brad Pitt più in forma che mai, delirio fan in Corea e Giappone

Tokyo, 22 ago. (askanews) – Cinquantotto anni e non sentirli. Più in forma che mai Brad Pitt ha fatto impazzire le fan dell’estremo oriente durante la tournée in Asia per promuovere l’ultimo film che lo vede protagonista: “Bullet Train”, in uscita nei cinema italiani il 26 agosto. Dopo la presentazione della pellicola in Corea del Sud dove si è presentato acclamatissimo, con un elegante completo rosa, Pitt e il cast del film sono volati in Giappone.

“Bullet Train”, tratto dal romanzo giapponese di Kotaro Isaka

dal titolo “I sette killer dello Shinkansen”, è stato presentato in un templio di Kyoto: “Devo dirvi che sono rimasto molto commosso. È così bello. Il tempio stesso è così bello. I monaci stessi erano magnifici. Avevo quasi le lacrime agli occhi. Ero davvero commosso.

Quindi vi ringrazio davvero per questa esperienza che non dimenticherò”, ha detto Pitt.

Insieme all’attore, un cast stellare, con Brian Tyree Henry

e Aaron Taylor-Johnson, Joey King e un cameo finale

dell’attrice premio oscar Sandra Bullock.

Alla regia David Leitch, già apprezzato autore dei film “John Wick” e “Atomica Bionda”.

“Bullet Train” è ambientato in Giappone su un treno super veloce, un action movie adrenalinico tra killer, violenza ed estremo umorismo.