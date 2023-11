Bradisismo, Zinzi (Lega): bene decreto Campi Flegrei

Roma, 8 nov. (askanews) – “Il decreto Campi Flegrei è il primo provvedimento che affronta in modo strutturale il fenomeno del bradisismo, il decreto si

occupa di un’emergenza dal punto di vista della prevenzione. Ma è

un decreto in via di conversione in legge, quindi adesso il

Parlamento lo può adattare alle esigenze o emergenze in

evoluzione. Noto un atteggiamento costruttivo da parte delle

forze politiche, che denota senso di responsabilità nei confronti

di una zona, quella dei Campi Flegrei, che sta risentendo di

questa emergenza anche sotto il profilo socioeconomico”, lo ha

detto questa mattina l’onorevole Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega

in Commissione Ambiente alla Camera, intervenuto a Largo Chigi,

il format di The Watcher Post. “In futuro sarà importante

riuscire a trovare le risorse adeguate, perché la messa in

sicurezza degli edifici ha un costo molto alto. L’ideale sarebbe

seguire il modello del decreto Ischia, quando in sede di

conversione si riuscì ad arrivare da una disponibilità iniziale

di 17mln di euro a 84 mln di euro. Serve gioco di squadra dei

parlamentari a sostegno dell’attività del governo”.