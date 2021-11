Bradley Cooper rompe il silenzio sul presunto flirt con Lady Gaga: la confessione

Bradley Cooper ha svelato per la prima volta la verità sul suo rapporto speciale con Lady Gaga.

Bradley Cooper ha rotto il silenzio in merito alle numerose indiscrezioni che ci sono state sul suo presunto flirt con Lady Gaga, con cui è stato protagonista di A star is born.

Bradley Cooper e Lady Gaga: il presunto flirt

Dopo la smentita di Lady Gaga anche Bradley Cooper ha messo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni e le ipotesi in merito a un suo presunto flirt con la cantante.

I due, durante la cerimonia degli Oscar 2022, avevano mostrato una tale intensità di sguardi e di carezze da sembrare ben più che semplici e amici e, quando pochi mesi dopo la modella Irina Shayk aveva lasciato la casa condivisa con l’attore, erano aumentate a dismisura le illazioni in merito a un rapporto segreto tra i due.

“Durante quel duetto stavamo solo recitando”, ha invece precisato l’attore, e ancora: “Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo (…) Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone”.

Bradley Cooper: Irina Shayk

L’attore è stato legato per 4 anni (dal 2015 al 2019) alla modella Irina Shayk, madre di sua figlia Lea De Seine. La coppia si è detta addio pur mantenendo rapporti pacifici per il bene della bambina:

“Credo che in tutte le buone relazioni ognuno di noi porti il meglio e ilpeggio, si tratta semplicemente della natura dell’essere umano. Due grandi persone non devono formare per forza una grande coppia”, aveva dichiarato la modella, e ancora: “Siamo stati molto fortunati ad aver avuto la possibilità di vivere ciò che abbiamo avuto”.

Intanto, secondo rumor diventati sempre più insistenti, tra i due potrebbe essere in atto un riavvicinamento ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

Bradley Cooper: la vita privata

Bradley Cooper è stato al centro di numerosi gossip riguardanti le sue presunte storie d’amore con alcune delle donne più famose dello show business: secondo indiscrezioni tra queste vi sarebbero Renée Zellweger (dal 2009 al 2011), Suki Waterhouse, Olivia Wilde, Zoe Saldana, Cameron Diaz, Denise Richards, Jennifer Lopez, Mélanie Laurent e ovviamente Jennifer Esposito (con cui è convolato a nozze nel 2006).