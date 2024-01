Braga (Pd): al lavoro su idee per fare opposizione e tornare al governo

Gubbio (Pg), 18 gen. (askanews) – “Abbiamo voluto questo appuntamento in questo contesto più tranquillo, meno schiacciato sulla contingenza parlamentare, sia per fare squadra ma anche per confrontarci. Servono idee, servono voci stimolanti che possano aiutarci a fare l’opposizione e anche a prepararci a tornare a governare. Forse se lo facesse anche il Governo, di confrontarsi

con queste voci, forse farebbe meno fesserie e capirebbe meglio il mondo che abbiamo davanti, il Paese reale”.

Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, che si è intrattenuta con i giornalisti qualche minuto prima dell’inizio dei lavori della due giorni dem al Park hotel ai Cappuccini di Gubbio.