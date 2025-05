Braga (Pd):Italia valorizzi posizione strategica nel Mediterraneo

Napoli, 16 mag. (askanews) – “L’Italia è in una posizione strategica nel Mediterraneo per lavorare a un futuro di sostenibilità che metta al centro la questione della sicurezza energetica, della transizione verso una minore dipendenza dalle fonti fossili. Ha un progetto di cooperazione e di pace con l’altra sponda del Mediterraneo, costruendo occasioni di crescita economica, di sicurezza e interscambio energetico e di sviluppo sostenibile.

Oggi più che mai, di fronte alle sfide che attraversano il mondo e investono il Mediterraneo, crocevia di rotte commerciali ma anche di scambi culturali ed economici, è importante che l’Italia valorizzi fino in fondo la sua posizione strategica e lavori su una visione di sviluppo sostenibile, di cooperazione e di pace” ha detto Chiara Braga, presidente del Gruppo deputati Pd, a Napoli, a margine del convegno ‘La geostrategia del mare: l’interesse nazionale e il futuro sostenibile dell’Italia’, promosso dall’Associazione nazionale per il Clima Globe Italia in occasione del tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia.