Brainware: rivoluzione nel futuro Amministrazione Condominiale

Roma, 8 set. (askanews) – Multidialogo, la software house leader nel settore dei servizi dedicati agli amministratori di condominio, ha cominciato a dedicarsi ad un nuovo progetto di innovazione: “Brainware”. Tanto lavoro è stato dedicato a questo gestionale innovativo che permetterà di ridefinire il modo in cui gli amministratori gestiscono le loro attività quotidiane. In un contesto che vede circa 26.000 amministratori di condominio professionisti, Multidialogo si è affermata come la principale fornitrice di soluzioni per l’automatizzazione dei processi condominiali, facilitando sempre più il loro lavoro. L’azienda ha, infatti, scelto di anticipare le esigenze del settore e nel corso degli ultimi anni, MultiDialogo ha abbracciato l’innovazione, portando avanti una serie di strategie ambiziose volte a rivoluzionare il modo in cui gli amministratori di condominio gestiscono le proprie responsabilità. Grazie ai servizi avanzati che l’azienda offre, tutti i principali gestionali dedicati a questo target hanno integrato le soluzioni di Multidialogo, rendendola un’azienda di riferimento nel panorama del settore. Tuttavia, il mondo dell’amministrazione condominiale vede ancora il prevalere di gestionali di vecchia generazione, alcuni dei quali risalgono a 20 anni fa. “Per rispondere a questa sfida – afferma Antonello Curreli, CEO di Multidialogo – abbiamo fatto un importante passo avanti acquisendo il gestionale Brainware, già collocato al secondo posto nel mercato con 1500 clienti. Ora, il focus principale è rilanciare il marchio Brainware e trasformarlo da un vecchio gestionale a un software all’avanguardia. Fino a poco tempo fa, l’amministratore di condominio affrontava una serie di compiti manuali e ripetitivi”., ora Multidialogo ha rivoluzionato questa realtà, introducendo servizi che hanno automatizzato i processi chiave. Prima, la creazione, l’invio e la gestione delle comunicazioni richiedevano una serie di passaggi complessi, ma oggi, grazie a un click, tutto ciò è molto più semplice. Questa trasformazione ha consentito agli amministratori di concentrarsi su attività più strategiche e creative, migliorando l’efficienza operativa e liberando prezioso tempo. “Questo innovativo sistema permetterà di alleggerire il carico di lavoro degli amministratori di condominio e coinvolgere attivamente sia i condomini che i fornitori nelle dinamiche di gestione condominiale” continua Curreli. Grazie a Brainware, ogni condomino sarà aggiornato in tempo reale sulle dinamiche condominiali e potrà partecipare attivamente segnalando in tempo reale eventuali problemi relativi allo stato di manutenzione del condominio. La segnalazione sarà inoltrata automaticamente al fornitore tramite un algoritmo di intelligenza artificiale che terrà conto soprattutto delle necessità dell’amministratore condominiale. Questo consentirà al fornitore di intervenire tempestivamente e risolvere il problema, con la possibilità di preventivare e ottenere l’approvazione se necessario. Questo sistema non solo promuove la partecipazione attiva da parte dei condomini, ma offre anche un’esperienza migliorata. Le segnalazioni vengono inoltrate automaticamente agli amministratori e ai fornitori, accelerando i tempi di intervento e aumentando il controllo sulla gestione. L’amministratore avrà quindi una panoramica completa di tutte le attività nei vari condomini, mantenendo sempre il controllo della situazione specifica. Tutte le informazioni saranno salvate e archiviate digitalmente, consentendo una rendicontazione dettagliata delle azioni e dei costi in tempo reale, soprattutto in fase di assemblea. Parallelamente, si mira a creare una community di amministratori di condominio che sviluppi un forte senso di orgoglio nell’utilizzare il software Brainware. Questo obiettivo si tradurrà in una maggiore appartenenza alla piattaforma, incoraggiando gli amministratori a sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’innovativo gestionale. Per sottolineare l’importante passaggio verso il futuro tecnologico dell’amministrazione condominiale, Multidialogo organizzerà un evento speciale il prossimo 29 settembre presso FICO, il parco tematico di Bologna. Questo straordinario evento, considerato il più grande nella storia dell’amministrazione condominiale, coinvolgerà tutti i clienti di Brainware. Sarà un’opportunità unica per presentare le novità del gestionale e le sue funzionalità innovative. Tra gli ospiti d’onore, sarà presente Oscar Farinetti, che interverrà per sottolineare l’importanza della nuova tecnologia di Brainware e l’interazione con un sistema di intelligenza artificiale. Inoltre, l’icona del mondo del Motorsport, Kiara Fontanesi, sei volte campionessa mondiale di MotoCross, condividerà la sua esperienza sul valore della passione e della dedizione nel raggiungimento dell’eccellenza, proprio come Brainware ha dimostrato di fare nel suo percorso di sviluppo. Il futuro di Brainware è un viaggio emozionante e rivoluzionario che cambierà il modo di concepire l’amministrazione condominiale. Multidialogo mira a diventare la software house di riferimento per gli amministratori di condominio desiderosi di ottimizzare il loro lavoro e guadagnare più tempo libero. L’azienda crede fermamente nell’importanza del risparmio del tempo essendo una risorsa preziosa nella vita odierna sempre più frenetica e mira a fornire soluzioni che consentano di ottenere risultati migliori in meno tempo. Con il lancio del nuovo gestionale cloud e la continua innovazione, Multidialogo si propone di ridefinire il modo in cui gli amministratori di condominio affrontano le sfide quotidiane, creando un ambiente più efficiente ed efficace.